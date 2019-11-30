خيري رمضان: الفضائيات فتحت الباب للإعلام الطبي لتعويض خسائرها

كتب- أسامة علي:

قال الإعلامي خيري رمضان، إن القنوات الفضائية فتحت الباب أمام الإعلام الطبي، لتغطية تكاليفها وتعويض خسائرها، مضيفًا أن نسبة الإعلانات انخفضت بشكل كبير مؤخرًا.

وأضاف رمضان، خلال كلمته بندوة "الصحة والإعلام" التي ينظمها نادي "ليونز هارموني"، مساء السبت، أن الإعلان الذي كانت تصل مدته إلى 30 ثانية كان يصل سعره إلى أكثر من 70 ألف جنيه، وهو ما لم يعد موجودًا الآن، مضيفًا أن القنوات لا تجد ما يغطي تكاليفها لذا لجأت إلى الإعلام الطبي.

ولفت إلى أن بعض الأطباء تركوا عياداتهم وتفرغوا إلى قنوات "يوتيوب" لتقديم برامج طبية.

ولفت رمضان إلى أن الإعلام الفني كان هو السائد، من خلال الإعلامية هالة سرحان، ثم الإعلام السياسي خلال فترة الثورة، ثم أصبح الآن الإعلام الطبي.