اليوم.. توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية لعام 2019

القاهرة- (مصراوي):

تشهد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية لعام 2019، والتي ترعاها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية.

وبشأن القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة هذا العام فتضم كل من: "مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة"، جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان"، مصطفى أبو مسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس"، أحمد الجميلى عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك"، وائل فتحى عن ديوان "العادى ثائرا وشهيدا"، مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدا"، ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر"، أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40%".

هذا بالإضافة إلى حسام إبراهيم عن ديوانه "سجن أس 4"، والباشا عبد الباسط عن ديوانه "حتى يستوي البحران"، بينما فاز محمود الحلوانى عن الدراسات النقدية عن كتابه خيال الضرورة ومرجعياته.

وللجائزة فرعان، الأول هو الشعر وكل شاعر وصل إلى القائمة القصيرة، يحصل على 10 آلاف جنيه، ويحصل الفائز بالجائزة الكبرى على 50 ألف جنيه، فيما يذهب مبلغ مماثل إلى الفائز في فرع الثاني الخاص بالدراسات النقدية.

يشار إلى أن أحمد فؤاد نجم، أحد أهم شعراء العامية، وارتبط اسمه مع اسم الملحن والمغني الشيخ إمام عيسى، عبر تجربة فنية امتدت لسنوات عديدة، وفي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة "سفيرا للفقراء".