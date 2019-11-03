فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن طقس غدٍ الأحد، معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية، صاحبها سقوط الأمطار، قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا، على غرب البلاد، والرياح.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 28 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 20

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 30 22

شمال الصعيد 29 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 17

الاثنين

أما فيما يتعلق بطقس الاثنين، توقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 20

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 31 22

شمال الصعيد 29 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 19

طقس الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأه لسقوط الأمطار، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

الوجه البحري والقاهرة 28 19

جنوب سيناء والغردقة 31 22

شمال الصعيد 29 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 19