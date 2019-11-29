وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب- محمود مصطفى:

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة وجميع العاملين فيها، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته المسابقة العالمية الـ27 لحفظ القرآن الكريم، والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 13 فبراير المقبل.

وتقام المسابقة في الفروع التالية:

الأول:

حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين سنة).

الثاني:

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا).

الثالث:

حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية.

الرابع:

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة (للجنسين تحت 12 سنة).

بإجمالي جوائز مالية قدرها مليون و100 ألف جنيه على النحو التالي:

الأول:

الفائز الأول 180 ألف جنيه.

الفائز الثاني 140 ألف جنيه.

الثاني:

الفائز الأول 150 ألف جنيه.

الفائز الثاني 130 ألف جنيه.

الثالث:

الفائز الأول 150 ألف جنيه.

الفائز الثاني 130 ألف جنيه.

الرابع:

الفائز الأول 120 ألف جنيه.

الفائز الثاني 100 ألف جنيه.

ويكرّم الرئيس السيسي، أوائل الفائزين في المسابقة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر شهر رمضان المقبل 1441هــ.