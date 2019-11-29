وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم
كتب- محمود مصطفى:
وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة وجميع العاملين فيها، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته المسابقة العالمية الـ27 لحفظ القرآن الكريم، والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 13 فبراير المقبل.
وتقام المسابقة في الفروع التالية:
الأول:
حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين سنة).
الثاني:
حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا).
الثالث:
حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية.
الرابع:
حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة (للجنسين تحت 12 سنة).
بإجمالي جوائز مالية قدرها مليون و100 ألف جنيه على النحو التالي:
الأول:
الفائز الأول 180 ألف جنيه.
الفائز الثاني 140 ألف جنيه.
الثاني:
الفائز الأول 150 ألف جنيه.
الفائز الثاني 130 ألف جنيه.
الثالث:
الفائز الأول 150 ألف جنيه.
الفائز الثاني 130 ألف جنيه.
الرابع:
الفائز الأول 120 ألف جنيه.
الفائز الثاني 100 ألف جنيه.
ويكرّم الرئيس السيسي، أوائل الفائزين في المسابقة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر شهر رمضان المقبل 1441هــ.
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