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وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم

05:56 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الرئيس السيسي ووزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة وجميع العاملين فيها، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته المسابقة العالمية الـ27 لحفظ القرآن الكريم، والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 13 فبراير المقبل.

وتقام المسابقة في الفروع التالية:

الأول:
حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين سنة).

الثاني:
حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا).

الثالث:
حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية.

الرابع:
حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة (للجنسين تحت 12 سنة).

بإجمالي جوائز مالية قدرها مليون و100 ألف جنيه على النحو التالي:

الأول:
الفائز الأول 180 ألف جنيه.
الفائز الثاني 140 ألف جنيه.

الثاني:
الفائز الأول 150 ألف جنيه.
الفائز الثاني 130 ألف جنيه.

الثالث:
الفائز الأول 150 ألف جنيه.
الفائز الثاني 130 ألف جنيه.

الرابع:
الفائز الأول 120 ألف جنيه.
الفائز الثاني 100 ألف جنيه.

ويكرّم الرئيس السيسي، أوائل الفائزين في المسابقة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر شهر رمضان المقبل 1441هــ.

وزير الأوقاف الرئيس السيسي مسابقة القرآن

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