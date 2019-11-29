بالصور- التنمية المحلية تنظم جولات سياحية لـ30 كادرًا أفريقيا من 19 دولة

كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية، على مدار يومين زيارات سياحية وترفيهية للكوادر الأفريقية المشاركين في ندوة (التنمية المحلية واللامركزية) وتتضمن زيارات اليوم المتحف المصري والعديد من المعالم الأثرية والحضارية منها شارع المعز، وأهرامات الجيزة مع حضور عرض الصوت والضوء.

ويأتي تنظيم هذه الزيارات في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة أن تتضمن الدورة التدريبية التي أعدتها الوزارة لعدد 30 من 19 دولة أفريقية الجانب الترفيهي والثقافي، الذي يعكس حضارة مصر ودورها التاريخي على مدار العصور.

وأبدى المشاركون في الدورة التدريبية، انبهارهم من عظمة الحضارة المصرية، مؤكدين أنهم سيكونون سفراء لمصر في دولهم لنقل الصورة الحضارية لمصر قديمًا وحديثًا، والدعوة إلى زيارة مصر وتفقد معالمها المميزة في جميع المحافظات.