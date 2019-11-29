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حركة تغييرات محدودة بوزارة الأوقاف

02:36 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
حركة تغييرات محدودة بوزارة الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، تكليف سلوى عبدالغني عبدالباقي مديرًا عامًا للشئون القانونية بالوزارة، وأشرف محمد عبد الفتاح مديرًا عامًا لشئون العاملين.

وقرر الوزير -بحسب بيان اليوم الجمعة- تكليف محمد أبوعمرة بتسيير أعمال وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف حركة تغييرات وزارة الأوقاف

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