وزير الآثار: استعدنا 1150 قطعة مهربة وأطالب بمؤتمر دولي لوقف السرقات

كتب - محمد عاطف:

ألقي الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الجمعة، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة ببكين، بمشاركة الوزراء المعنيين والوفود من الدول صاحبة الحضارات القديمة من الصين والعراق وأرمينيا وايران واليونان وإيطاليا وبيرو ومصر، التي شكلت هذه المبادرة الثقافية لتشكيل أجندة إيجابية متعددة الأوجه للأعمال المشتركة للدول التسع، بهدف تحويل الثقافة إلى مصدر للقوة الناعمة وأداة أساسية لسياسة خارجية حديثة ومتعددة الأبعاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التعاون الثقافي الدولي كعامل للتنمية الاقتصادية.

أعرب الوزير عن ترحيبه بالمشاركين وتوجيه الشكر إلى دولة الصين لتنظيمها هذا المنتدي الذي يعمل كساحة ثقافية عالمية بهدف ليس فقط مواجهة التحديات التي تواجه إرثنا، ولكن أيضًا لصياغة استراتيجية للتكيف، والبحث عن آليات للتنفيذ.

وأكد العناني أنه من واجبنا أن نتضافر في خضم التهديدات الهائلة التي تواجه تراثنا الحضاري حيث التزمت بلداننا ببذل جهد مشترك لمنع فقدان وتشويه الهوية والتاريخ الوطني للثقافات الإنسانية.

كما أعرب وزير الاثار عن أسفه الشديد بأن مصدر التهديدات التي يتعرض لها التراث الإنساني لا يرتبط فقط بالإرهاب أو التطرف أو حتى الحروب والصراعات ، ولكنه للأسف يشمل إصرار بعض الدول ودور المزادات والشركات والمتاحف على عدم التعاون في منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

كما استعرض وزير الاثار جهود مصر في محاربة الاتجار لغير مشروع في الاثار واسترداد آثارها التي سرقت وهربت بطريقة غير مشروعة، قائلا: إن مصر ملتزمة بالتعاون في شراكات فعالة وجادة مع أعضاء المجتمع الدولي لتحقيق تقدم شامل في هذا المجال.

وأوضح أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، قامت وزارة الآثار المصرية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بإعادة أكثر من 1150 قطعة أثرية مصرية تم تهريبها إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني، كما صادرت السلطات المصرية بنجاح العديد من القطع الأثرية المهربة وأعادتها إلى بلدانها، بما في ذلك: أكثر من 40 قطعة أثرية إلى الصين خلال الفترة من 2017 إلى عام 2019، وأكثر من 40 قطعة نقدية إلى العراق من 2005 إلى 2019 و3 تم إعادة التماثيل إلى بيرو في عام 2013.

وأعرب وزير الآثار أنه يطمح في أن يلعب هذا البرنامج السياسي والثقافي دورًا رئيسيًا في هذا الصدد.

كما أوضح أن مصر تبذل كل الجهود اللازمة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ، فإن الحفاظ على الإرث الثقافي و الاثري المصري واجب وطني.

وطالب وزير الآثار بعقد مؤتمر دولي لمناقشة الطرق المثلي لوقف نزف سرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها بطريق غير مشروعة، وتضافر الجهود واحترام المواثيق الدولية واحترام المواثيق الدولية وأدبيات العمل الأثري المتعارف عليها وأخلاقيات العمل.