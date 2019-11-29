الري: إزالة 3770 حالة تعدٍ على نهر النيل خلال نوفمبر

كتب - أحمد مسعد:

كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عن إزالة 3770 حالة تعد على مدار شهر نوفمبر الجاري، على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية.

وبحسب التقرير، نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل 854 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 2237 على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 679 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن القطاع قام خلال شهر نوفمبر بتنفيذ 854 حالة تعد على مجرى نهر النيل شملت إزالة 3 تعديات بمحافظة القاهرة و23 بمحافظة الجيزة و126 بالغربية و8 بالمنوفية و89 بالبحيرة و64 بكفر الشيخ و191 بالدقهلية و13 بدمياط و8 ببني سويف و146 بالمنيا و29 بأسيوط و46 بسوهاج و82 بقنا و12 بالأقصر و14 بأسوان، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 (50062) حالة تعد على مجرى نهر النيل تتنوع ما بين مبان سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الأقفاص السمكية.

من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أن القطاع قام خلال نوفمبر الجاري بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، أسفرت عن تنفيذ 2237 إزالة، شملت إزالة 467 حالة تعد بمحافظة الغربية و340 حالة تعد بمحافظة القليوبية و221 بدمياط و216 بالمنيا و196 بالدقهلية و160 بالشرقية و124 بالإسماعيلية و93 بقنا و111 بأسيوط و67 بالبحيرة و56 بالإسكندرية و47 بأسوان و47 بسوهاج و50 بالمنوفية و27 بالقاهرة و15 ببني سويف، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 135 ألفا و950 إزالة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة قامت خلال نوفمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري، بلغت 679 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 14 محافظات.

وقال مدين إن الحالات تضمنت تنفيذ 353 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بعدد 157 إزالة، الدقهلية بـ 165 إزالة، دمياط 18 إزالة، القليوبية 13 إزالة، إلى جانب تنفيذ 97 إزالة في نطاق إقليم القناة وسيناء بزمام محافظة بورسعيد، وتنفيذ 71 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية بعدد 50 إزالة، كفر الشيخ ب21 إزالة، بجانب تنفيذ 24 إزالة بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظة البحيرة، بالإضافة لتنفيذ 38 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا بعدد 21 إزالة، وبني سويف ب 17 إزالة، إلى جانب تنفيذ 96 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط بعدد 82 إزالة، قنا ب 9 إزالة، سوهاج 2 إزالة، أسوان 3 إزالات، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 73032).

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة.. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.