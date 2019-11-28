انتصار السيسي: سعدت باستقبال قرينة الرئيس المجري في مصر- صور

السيسي يعرب عن سعادته باستقبال رئيس المجر في مصر- صور

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كتب ـ يوسف عفيفي:

أعربت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال أنيتا هيرتزيج، قرينة الرئيس المجري خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.

وقالت قرينة الرئيس، على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، اليوم الخميس، "سعدت اليوم كثيرًا باستقبال السيدة أنيتا هيرتزيغ، قرينة رئيس جمهورية المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر".