ياسمين فؤاد تؤكد أهمية ربط البعد البيئي بالاقتصاد والاستثمار

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها نشر الثقافة البيئية بين جميع فئات المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة نفذتالعديد من المبادرات البيئية وتسعى إلى تقديم المزيد من البرامج والمبادرات خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذا البروتوكول يسعى إلى خلق تعاون مع الأكاديمية الوطنية لربط البعد البيئي بالاقتصاد مؤكدة على أهمية دمج البعد البيئي في المناهج التعليمية لطلاب الجامعات والمدراس.

وأكدت الوزيرة على أهمية دمج البعد البيئي في كافة مسارات التنمية لأنه يتداخل مع كافة المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في ظل التحول التنموي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية.

وأكدت الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن هذا البروتوكول يهدف إلى دمج محور البيئة وتأكيد أهميتها على المستوى الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي من خلال برامج تدريبية موجهة بسيطة وقابلة للتطبيق، وأشادت بجهود وزيرة البيئة في العمل على تغيير الفكر تجاه أهمية البيئة التي لم تعد رفاهية وذلك من خلال رفع وعي طلاب المدارس والجامعات في كافة المحافظات.

ويهدف البرتوكول إلى الاستفادة من دور الأكاديمية في تأهيل وتطوير الطاقات البشرية بمصر، وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل سعيا لتحقيق متطلبات التنمية البشرية خاصة في مجال ريادة الأعمال وبناء القدرات للاستفادة من طاقات الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي في المجالات المحلية والاقليمية والدولية.