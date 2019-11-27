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بعد الحكم بإعدامه.. أول ظهور لهشام عشماوي منذ تسليمه لمصر (فيديو لاعترافاته)

11:13 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
بعد الحكم بإعدامه.. أول ظهور لهشام عشماوي منذ تسليمه لمصر (فيديو لاعترافاته)

هشام عشماوي

القاهرة - مصراوي:

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، مساء الأربعاء، فيديو لاعترافات الإرهابي هشام عشماوي، في واقعة مشاركته في استهداف موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.

وقال عشماوي في الفيديو: "الجماعة واخدين قرار بالشغل في قتال الجيش والشرطة، وكنا نستهدف وزير الداخلية.. خدنا 10 أيام للاستطلاع كخطة أولية لاستهدافه".

وقضت المحكمة العسكرية، اليوم، بالإعدام شنقًا على المتهم هشام على عشماوي، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"الفرافرة"، ومقيدة برقم (1/ 2014) جنايات عسكرية.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ألقت القبض على عشماوي في 8 أكتوبر 2018، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.

وفي 29 مايو الماضي، تسلمت مصر عشماوي بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

هشام عشماوي تامر الرفاعي الإرهاب وزارة الداخلية

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