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في لفتة إنسانية.. السيسي يكسر قواعد البروتوكول من أجل هؤلاء الأطفال

05:01 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
في لفتة إنسانية.. السيسي يكسر قواعد البروتوكول من أجل هؤلاء الأطفال

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، حيث توجه للوقوف وسط الأطفال الذين كانوا يصطفون على جانبي الطريق للترحيب به وتقديمهم عرض فني.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

السيسي مشروعات بورسعيد شمال سيناء

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