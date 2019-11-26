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هالة زايد: التأمين الصحي هو إصلاح صحي شامل يقوم على نظام تكافلي

01:01 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
هالة زايد: التأمين الصحي هو إصلاح صحي شامل يقوم على نظام تكافلي

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتب- محمد عاطف:

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن مشروع التأمين الصحي هو إصلاح صحي شامل يقوم على نظام تكافلي يتم من خلاله تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وعالمية، وفقا للمعايير القومية لكل المصريين دون تمييز، ويهدف إلى تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية وتتحمل فيه الدولة المصرية اشتراكات غير القادرين.

وعرضت وزيرة الصحة كلمة تسجيلية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يونيو 2018 حول منظومة التأمين الصحي قال خلالها "سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة".

وأضافت زايد، خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء، أن "التحديات التي نواجهها في المنظومة الصحية هي تعدد لتقديم أنظمة الخدمة الصحية، فهناك تأمين صحي عام وأمانة مراكز ومستشفيات تعليمية وكثير من الهيئات التابعة لوزارة الصحة".

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت إجراءات نحو الإصلاح الصحي لتطبيق منظومة التأمين الصحي، منها الحزمة التي أطلقها الرئيس السيسي في 6 يوليو 2018 عبارة عن مبادرات رئاسية للصحة العامة وصولا للتأمين الصحي الشامل.

وتابعت "من أهم هذه المبادرات: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مبادرة القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية، مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، مؤكدة أن تصحيح العوار في المنظومة الصحية بدأ من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار".​

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