"المنشآت السياحية" تطالب بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بجنوب سيناء

كتب يوسف عفيفي:

دعت غرفة المنشآت السياحية، أعضائها بمحافظة جنوب سيناء، بضرورة الالتزام بقانون وقواعد حماية البيئة، وتنفيذ الإجراءات التنفيذية التي قررتها الدولة ممثلة في وزراة البيئة بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع المنشآت والمطاعم السياحية بمحافظة جنوب سيناء، لتأثيرها السلبي على الحياة البرية والبحرية وتلوث البيئة عند التخلص منها.

وقالت الغرفة، فى بيان اليوم، إنها تلقت كتاباً من عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، يؤكد فيه ضرورة اتباع وتنفيذ المنشآت السياحية، بمنع إستخدام البلاستيكية أحادية الإستخدام، تنفيذاً للمبادرة الوطنية الرئاسية بمنع الأكياس البلاستيكية بكافة المحال التجارية والفندقية بمحافظة جنوب سيناء، على غرار ما تم تنفيذه فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأضافت الغرفة أن المنشآت السياحية في الغردقة، وفقت أوضاعها مع الإجراءات الجديدة بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وعملت على إيجاد بدائل لهذه الأدوات في تقديمها لمنتجاتها لروادها وزبائنها .

وأكدت الغرفة، أن أعضاء الجمعية العمومية يدعمون كافة تحركات وجهود الدولة المصرية للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أنّ العلاقة بين السياحة والبيئة هي علاقة توازن دقيق بين التنمية وحماية البيئة، وإنه وفقاً لإعلان (مانيلا 1980م) لا ينبغي أن تلبي الاحتياجات السياحية بطريقة تلحق الضرر بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق السياحية، أو بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية والمواقع التاريخية والثقافية، التي تعتبر عامل جذب رئيسية للسياحة، كما أن السياحة أول القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.