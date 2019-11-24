أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

عمر مروان: الوعي العام حائط صد ضد الشائعات

08:04 م الأحد 24 نوفمبر 2019
عمر مروان: الوعي العام حائط صد ضد الشائعات

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

كتب- مصطفى علي:

قال عمر مروان، وزير الشؤون البرلمانية، إنه يجب الاتفاق أولًا على تعريف الشأن العام، مضيفًا أنه كل ما يخص المجتمع والمشاركة الفردية ويتضمن حقًا سياسيًا.

وتابع في كلمته بمؤتمر الشأن العام بمؤسسة أخبار اليوم، اليوم الأحد، أن الدستور جعل من المشاركة السياسية، واجبًا وأضفى عليها شئ من الإلزامية، موضحًا أن الانتخابات والصحة والتعليم والأحزاب والجمعيات الأهلية يعتبروا جميعًا شأنًا عامًا.

وتابع: "هناك من يبث الفتنة والبلبلة ويدرجها تحت بند حرية الرأي، وهذا يؤدي إلى خلخلة المجتمع"، مشيرًا إلى أن حائط الصد يكون عن طريق تشكيل الوعي العام، قائلًا: "لذلك سأضيف محور مهم وهو تشكيل الوعي الصحيح كمحور منفصل بذاته".

عمر مروان الشائعات مجلس النواب الحكومة

الخبر التالى:

تضمنت معسكرًا للإنجليز.. وزير الآثار يتفقد مباني قلعة صلاح الدين (صور)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تحذر من مضاد حيوي لعلاج الالتهابات (منشور رسمي)