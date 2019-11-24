عمر مروان: الوعي العام حائط صد ضد الشائعات

كتب- مصطفى علي:

قال عمر مروان، وزير الشؤون البرلمانية، إنه يجب الاتفاق أولًا على تعريف الشأن العام، مضيفًا أنه كل ما يخص المجتمع والمشاركة الفردية ويتضمن حقًا سياسيًا.

وتابع في كلمته بمؤتمر الشأن العام بمؤسسة أخبار اليوم، اليوم الأحد، أن الدستور جعل من المشاركة السياسية، واجبًا وأضفى عليها شئ من الإلزامية، موضحًا أن الانتخابات والصحة والتعليم والأحزاب والجمعيات الأهلية يعتبروا جميعًا شأنًا عامًا.

وتابع: "هناك من يبث الفتنة والبلبلة ويدرجها تحت بند حرية الرأي، وهذا يؤدي إلى خلخلة المجتمع"، مشيرًا إلى أن حائط الصد يكون عن طريق تشكيل الوعي العام، قائلًا: "لذلك سأضيف محور مهم وهو تشكيل الوعي الصحيح كمحور منفصل بذاته".