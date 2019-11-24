"الإسكان": نجحنا في منع ظهور مناطق عشوائية جديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن خطة وزارة الإسكان العمرانية نجحت في منع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

وأضاف "عباس"، خلال مؤتمر "التنمية العمرانية"، اليوم الأحد، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة مثل تل العقارب، مطلع 2020.

ولفت إلى أنه يتم توفير وحدات للمضارين من هذه المناطق وإعادة إنشاء المنطقة بالكامل.

وأوضح "عباس" أن منطقة ماسبيرو أكبر منطقة غير مخططة داخل القاهرة، ويتم إعادة تطويرها حاليًا لتتناسب مع تواجدها في قلب القاهرة، وكذلك منطقة بحيرة عين الصيرة وإعادة تخطيطها والاستفادة منها، وتم إنهاء أعمال تطوير البحيرة بنسبة 70%، وستضم مشروعات استثمارية كالفنادق.