أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

"الإسكان": نجحنا في منع ظهور مناطق عشوائية جديدة

03:02 م الأحد 24 نوفمبر 2019
"الإسكان": نجحنا في منع ظهور مناطق عشوائية جديدة

المهندس خالد عباس

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن خطة وزارة الإسكان العمرانية نجحت في منع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

وأضاف "عباس"، خلال مؤتمر "التنمية العمرانية"، اليوم الأحد، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة مثل تل العقارب، مطلع 2020.

ولفت إلى أنه يتم توفير وحدات للمضارين من هذه المناطق وإعادة إنشاء المنطقة بالكامل.

وأوضح "عباس" أن منطقة ماسبيرو أكبر منطقة غير مخططة داخل القاهرة، ويتم إعادة تطويرها حاليًا لتتناسب مع تواجدها في قلب القاهرة، وكذلك منطقة بحيرة عين الصيرة وإعادة تخطيطها والاستفادة منها، وتم إنهاء أعمال تطوير البحيرة بنسبة 70%، وستضم مشروعات استثمارية كالفنادق.

خالد عباس المناطق العشوائية وزارة الإسكان

الخبر التالى:

القوى العاملة: منح 600 ترخيص مزاولة حرفة بجنوب سيناء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"جريمة عز الضهر".. تطورات واقعة إلقاء جثة في ترعة المريوطية (لحظة بلحظة)