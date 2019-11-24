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بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة (بيان بالدرجات)

06:00 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة (بيان بالدرجات)

طقس بارد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غن طقس اليوم وغدا الأحد معتدل على أغلب الأنحاء، لكن تزداد البرودة خلال فترات الليل.

وأضاف صابر لمصراوي، تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق السواحل الشمالية وتزيد حدة الشبورة المائية في المناطق المفتوحة والطرق، قائلا: "ننصح المواطنين بتوخي الحذر أثناء الساعات المتأخرة من الليل وأول النهار، ويجب ارتداء جاكت شتوي أثناء الخروج في هذه التوقيتات".

وعن الأمطار قال صابر: لايوجد أمطار خلال الـ48 ساعة المقبل، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تنحصر يوم الاثنين المقبل على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنشط الرياح على شمال وغرب البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، لافتًا إلى أنه بداية من يوم الاثنين نشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأماكن.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، قال صابر، تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ23 - 14 درجة وعلى القاهرة 24 - 14، وعلى جنوب الصعيد 29 - 14، بينما يوم الاثنين تصل لـ28 على السواحل الشمالية و28 على القاهرة، و 29 على شمال وجنوب الصعيد.

طقس بارد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الشبورة المائية

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