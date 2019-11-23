جمارك برج العرب تحبط تهريب سبائك فضية
11:47 م السبت 23 نوفمبر 2019
القاهرة - أ ش أ:
أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولة تهريب عدد من السبائك الفضية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إنه تم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من السعودية، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 12 سبيكة فضية بإجمالي 12 كيلو جراما.
وأضاف أن قيمة المضبوطات بلغت 180 ألف جنيه، مشيرا إلى أن محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.
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