السيسي: نواجه الفساد بكل أشكاله وصوره

القاهرة - أ ش أ:​

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها.

وقال الرئيس السيسي - تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 - "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد ، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "إن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".

وتابع السيسي "نحن في مصر لكي نجابه الفساد الحقيقي أدركنا ضرورة القفز بقوة في موضوع الرقمنة، وقمنا بدعم المؤسسات التي تعمل في مكافحة الفساد بشكل قوي"، وشدد على عدم السماح - أبدا - بوجود الفساد في مصر، وأنه لا تدخل في عمل مؤسسات مكافحة الفساد ولا القضاء في التعامل معها، قائلا "لا تدخل.. هذا أمر نرفضه.. ويسيء جدا لأمانينا من أجل بناء دولة ذات شأن".

وأردف: نعمل على تحسين جودة التعليم، ونعمل على إدخال الرقمنة فيه بشكل عال جدا ومتقدم من أجل أن تعليم جديد، وعملنا على تحسين مستوى الصحة في مصر، معتبرا أن المواطن الذي لا يلقى رعاية جيدة هو شكل من أشكال الفساد.

واستطرد "إذا كنا نريد إصلاح قطاع الكهرباء مثلا في مصر، لابد من رقمنته في أسرع وقت ممكن.. ونسعى لأن يكون الموضوع بين متلقي الخدمة والشركة بشكل مباشر من جهاز بسيط وذكي.. لأن متلقي الخدمة هو الذي يدفع ويدرك ما دفع.. دون الحاجة إلى محصل وقارئ عداد كهرباء".

وأكد أن مكافحة الفساد إرادة القيادة السياسية وإرادة الدولة بألا تسمح لفاسد أن يكون موجودا، ولا تأتي بأشخاص غير قادرين على الإدارة والقيادة.

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