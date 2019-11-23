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نموذج مشرف.. عبدالعال يهنئ المنتخب بالفوز بامم افريقيا

12:17 ص السبت 23 نوفمبر 2019
نموذج مشرف.. عبدالعال يهنئ المنتخب بالفوز بامم افريقيا

الدكتور علي عبدالعال

كتب - أحمد علي:

قدم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، خالص التهاني للمنتخب الوطني الأولمبي لتتويجه ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عام.

وتوجه رئيس البرلمان بالتحية والتقدير للجهاز الفني والإداري المعاون للمنتخب، على الأداء الراقي والبطولي للمنتخب، وللجنة المنظمة للبطولة، على حسن التنظيم، ولجموع الشعب المصري العظيم على دعمه لمنتخبه القومي.

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