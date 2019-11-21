برلمانية تتقدم بمشروع قانون لحماية الطفل من إهمال الأبوين

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أحال اليوم مشروع قانون مقدم منها و60 نائبًا بشأن تعديل قانون الطفل، حيث تم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة التضامن لبحثه.

وأوضحت النائبة، أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وأكدت "عبدالدايم"، أن هذا ما دفعها للتقدم بمشروع قانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه، حيث تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.