محافظ القاهرة: استرداد 27.5 مليون متر مربع من أراضي الدولة

كتب - محمد نصار:

قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تم استرداد 27.5 مليون متر مربع حتى الآن من أراضي الدولة المعتدى عليها؛ لتحافظ العاصمة على صدارتها في استرداد الأراضي خلال الموجة الـ14؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف عبد العال -في بيان اليوم الخميس- أنه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحي المعصرة تم إزالة بمساحة 105 آلاف متر مربع بمنطقة الإبل التابعة للمحافظة، كما تمكن حي روض الفرج من إزالة التعديات عن أرض تابعة لهيئة السكك الحديدية بمساحة 2046 مترًا مربعًا.

وأوضح أن حي مصر القديمة تمكن من إزالة التعديات على مساحة 1300 متر مربع بشارع كورنيش النيل تابعة لوزارة الأوقاف، و3 حالات إزالة بمساحات 750 مترًا مربعًا، و1000 متر مربع و500 متر مربع أسفل الدائري بأثر النبي تابعين لهيئة الطرق والكباري.

وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة المحافظة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.