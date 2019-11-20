مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية ضمنت للطفل حقوقه

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية خصَّت مرحلة الطفولة باهتمامٍ كبيرٍ لدورها في بناء شخصية الإنسان، بجميع جوانبها الإيجابية والسلبية.

وأضاف مفتي الجمهورية في كلمته اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام: "لقد قرَّرت الشريعة الإسلامية للأطفال حقوقًا وواجبات لا يمكن التغافل عنها أو إهمالها".

وأضاف: " بل كان الإسلام الحنيف سبَّاقًا قبل نشأة الدول والمنظمات بأربعة عشر قرنًا من الزمان، حين حدد حقوق الطفل، وخصها برعايته من خلال الاهتمام بحقوقه قبل ولادته ونشوئه، بل من لحظة اختيار الرجل لزوجته كي تكون أمًّا لأطفاله، فقد اشترط الإسلام لها الصلاح حتى تكون أمًّا صالحةً لهم، ثمَّ اهتمَّ بالطفل وهو بعدُ في بطن أمه، وحفظ له حقَّه في الحياة، فحرَّم إجهاضه، وأجاز لأمه الفطر في رمضان إذا كان صيامها قد يؤثَّر عليه سلبًا، إضافة إلى اهتمامه باختيار الاسم المناسب له بعد ولادته".

وأشار مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية حرصت كذلك على قوة الأسرة وتماسكها حتى يخرج الطفل إلى المجتمع صحيحًا نافعًا سويًّا، كما ألزمت الأب بالنفقة على أبنائه، إلى أن يبلغ الطفل سنًّا تسمح له بالإنفاق على نفسه.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يغفل حقوق الأطفال اليتامى، بل أمر بحفظ أموالهم، وعدم أكلها بالباطل؛ حيث أولت الشريعة الإسلامية الأيتام رعايةً خاصةً، وأمرت المسلمين بالاهتمام بهم لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة"، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والوسطى.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي لحقوق الطفل يومًا عالميًّا، يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 192 دولة، ففي 1954، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل الدول إلى إنشاء يوم عالمي للطفل، دون تحديد يوم موحد، وجاء اختيار يوم 20 نوفمبر بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 التي ترجع أيضًا إلى إعلان حقوق الطفل .