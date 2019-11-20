محافظ القاهرة يكرم الفائزين بالمحافظة بجائزة التميز الحكومي

القاهرة- أ ش أ:

كرم خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال رئاسته اليوم الأربعاء لاجتماع المجلس التنفيذي، الفائزين من العاملين بالمحافظة بجائزة التميز الحكومي؛ حيث حصل المهندس أحمد الدميري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة على المركز الثالث، كما حصل مركز تكنولوجي حي المعادي على المركز الثاني، ومركز تكنولوجي حي مصر الجديدة على المركز الثالث.

وكرم المحافظ كذلك المراكز التكنولوجية بأحياء شبرا والزيتون والنزهة لحصولهم على جوائز التميز الحكومي، وأيضا الحاصلين على دورات إعداد قادة المستقبل وماجستير إدارة الأعمال التي نظمتها وزارتا التنمية المحلية والتخطيط، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق والإشراف على اشتراك المحافظة في جائزة التميز الحكومي.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، رؤساء الأحياء بسرعة استكمال حصر المباني المخالفة التي سيتم التصالح عليها قبل انتهاء فترة السماح المقررة بمعرفة مجلس الوزراء، وكذلك حصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.

كما وجه المحافظ جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار خلال موسم الشتاء والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الشهرين القادمين، وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات، والعمل على تطهير البالوعات بصفة دورية ومستمرة وإنشاء بالوعات أمطار لتصريفها على النيل بطول الكورنيش.