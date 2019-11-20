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الإفتاء: تعطيل مصالح الناس والحصول على أموال لقضاءها حرام شرعا

01:20 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
الإفتاء: تعطيل مصالح الناس والحصول على أموال لقضاءها حرام شرعا

أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تعطيل الموظفين الموظفون لمصالح الجمهور أو أخذٍ أموالهم بغير وجه حق لقضاء هذه المصالح محرمٌ شرعًا، ومُجَرَّم في قانون العقوبات.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الواجب الضرب على أيدي هؤلاء المرتشين العابثين الفاسدين، ما لم يتوبوا إلى الله مما يفعلون، مشيرة إلى أنه على ولي الأمر أن يُغيث كل من طلب منه الغوث للقضاء على مثل هذا الفساد العريض.

الرشوة مصالح الناس

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