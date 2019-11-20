حدث ليلًا| السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي.. وتعديل وزاري مرتقب

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحدثًا مهمة على الصعيدين الملحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"أداء بطولي".. السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ننشر نص كلمة السيسي بقمة "مجموعة العشرين وأفريقيا"

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، في قمة "مجموعة العشرين وأفريقيا"، في برلين، التي تستهدف دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين".

للتفاصيل.. اضغط هنا

سليمان وهدان: مؤشرات قوية لإجراء تعديل وزاري مرتقب

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هناك مؤشرات قوية لإجراء تعديل وزاري مرتقب قبل 8 ديسمبر المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ياسر تيمور: الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 4 تريليونات جنيه من الاقتصاد المتداول

قال المستشار ياسر تيمور، مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إنه لا يمكن الحديث عن الاقتصاد غير الرسمي والمعروف بالاقتصاد الموازي، بعيدًا عن الإصلاح الضريبي بشكل عام، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بعملية إصلاح ضريبي الفترة الماضية بكثافة ومجهودات وتصميم عالٍ جدًّا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"التضامن الاجتماعي": واقعة طفلَي "بئر السلم" تحت تصرف النيابة العامة

قال علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الطفلين شادي (3 سنوات)، ويازن (3 أشهر)، تم إيداعهما إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بعد رفض والدهما المطرب الشعبي ووالدتهما، استلامهما.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الزراعة توضح: هل تنخفض أسعار الدواجن بالأسواق؟

توقع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عدم انخفاض أسعار الدواجن عن 18 جنيها خلال الفترة الحالية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"شوم وسلاح أبيض"..عقوبات صارمة بعد وقائع البلطجة بمدرسة في كفر الشيخ- صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، الأربعاء، فصل الطالبين "نصر.ع.م" بالصف الثالث الثانوي الزراعي، بمدرسة كوم دميس الثانوية الزراعية التابعة لإدارة مطوبس التعليمية لمدة عام دراسي، وتحويله لمدرسة تابعة لإدارة أخرى العام المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس "تعاونيات البناء": نفذنا 1.5 مليون شقة.. وهذه شروط الحصول على وحدة سكنية

قال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن جمعيات الإسكان التعاوني والهيئة نفذوا ما يقرب من مليون ونصف شقة سكنية في مختلف محافظات مصر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قصف جوي إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري أن محيط العاصمة السورية دمشق استهدف بعدد من الصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي من فوق اراضي الجولان السوري والأراضي اللبنانية .

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب: سأرسل قوات إضافية للسعودية خلال أسابيع لحماية المنطقة

قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إن قوات أمريكية إضافية ستصل إلى المملكة العربية السعودية خلال أسابيع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نتنياهو يدعو جانتس لتشكيل حكومة وحدة للحفاظ على أمن اسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شريط فيديو مساء الثلاثاء، بيني جانتس زعيم حزب أبيض أزرق ورئيس الوزراء المكلف، وأفيجدور ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا إلى الانضمام إليه في حكومة وحدة "لإبقاء إسرائيل آمنة وضم وادي الأردن".

للتفاصيل.. اضغط هنا

خامس أيام احتجاجات إيران.. أكثر من 100 قتيل والجيش يقول "مؤامرة"

دخلت الاحتجاجات الإيرانية، يومها الخامس على التوالي، عقب إعلان الحكومة الإيرانية، زيادة أسعاء البنزين بنسبة 50% من سعره الحالي، واتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل أكثر من 105 مدينة حسبما أعلنت حركة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مقرر أممي بالأراضي الفلسطينية المحتلة يدين شرعنة أمريكا المستوطنات

أدان مايكل لينك المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعلان الخارجية الامريكية بان المستوطنات الاسرائيلية لاتنتهك القانون الدولي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس وزراء كندا يستعد للكشف عن حكومته الجديدة غدًا الأربعاء

يستعد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، ظهر الأربعاء، للكشف عن أعضاء حكومته الجديدة، حيث ستبدأ مراسم أداء اليمين الدستورية في قاعة "ريدو" الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت أوتاوا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البنتاجون يحذر من سعي إيران لشراء أسلحة بمجرد انتهاء الحظر الأممي في 2020

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، الثلاثاء، من أن إيران ستسعى للحصول على طائرات مقاتلة ودبابات جديدة من روسيا والصين عندما ينتهي حظر توريد الأسلحة إليها في أكتوبر 2020.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الحوثيون يعلنون الإفراج عن سفينتين كوريتين تم احتجازهما في البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، الإفراج عن سفينتين كوريتين احتجزتهما، الأحد الماضي جنوبي البحر الأحمر.

للتفاصيل.. اضغط هنا