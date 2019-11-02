تعمل بدون رقيب.. برلماني: الحضانات غير المرخصة كارثة تهدد أطفال مصر

كتب - أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن استمرار وجود حضانات تعمل خارج نطاق القانون بعيدًا عن رقابة الدولة كارثة كبيرة تهدد أطفال مصر، مؤكدًا أن إغلاق مثل تلك النوعية من الحضانات هي مسؤولية الحكومة بشكل كامل.

وأوضح "بركات"، في بيان اليوم السبت، أن هذه الحضانات يتوجه إليها آلاف الأطفال يوميًا دون رقابة أو إشراف أو متابعة، ولا يعرف أحد ماذا تقدم لعقول الأطفال أو حتى ما تقدمه لبناء أجسادهم، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة، خاصة للفئة العمرية من 4 إلى 10 سنوات، بما يؤكد خطورة غياب المراقبة على هذه المنشآت.

وأضاف، أن الخطورة تكمن أيضًا في أن عددًا كبيرًا من أصحاب دور الحضانة غير مؤهلين نفسيًا أو تربويًا لإنشاء وإدارة حضانة والموضوع بالنسبة لهم مجرد أكل عيش وسبوبة، فأصحاب تلك الأماكن يستغلون حاجة الأم وعدم قدرتها على توفير مكان في مدرسة أو حتى للاهتمام بابنها حتى عودتها من العمل.

وأكد النائب أن ظاهرة الاعتداء على الأطفال سواء بالضرب والإهانة أو الاعتداء الجنسي، أصبحت منتشرة بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، وهو ما يحتاج إلى التوقف ومراجعة آلية العمل، لأن الحوادث تكررت بشكل كبير وبدون أى تدخل حقيقي لوقف العمل بتلك الأماكن أو حتى تقنين أوضاعها، قائلا :" "التحرك من المسؤولين دائما ما يكون بعد كارثة حقيقية مطالبًا بسرعة التدخل لحل الأزمة وتقنين أوضاع الأماكن المرخصة أو إغلاقها بشكل نهائي".