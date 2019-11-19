مجلس الوزراء: إنتاج 325 مليون رغيف يومياً

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو، للرد عن استفسارات المواطنين الخاصة بأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار المقطع إلى أن دعم رغيف الخبز وصل لـ53.1 مليار جنيه سنويا، بسعر 5 قروش فقط، لكن سعره الحقيقي 60 قرشًا.

وأوضح أنه يستفيد من دعم الخبز 70.6 مليون مواطن، كما يتم إنتاج 325 مليون رغيف يوميا.