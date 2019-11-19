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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الطرق والمحاور بمدينة 6 أكتوبر

11:06 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر، ورافقهم خلال الجولة، المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة.

وبدأ مسئولو الوزارة، جولتهم التفقدية بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالطريق الدائري الأوسطي، والذي تنفذ شركة "بتروجيت" جزءاً منه، وكوبري رقم (2) بطريق الواحات، والذي تنفذه شركة "المقاولون العرب"، وعدد من مشروعات الطرق الأخرى.

وأشاد مسئولو الوزارة بما تم إنجازه من الأعمال بالطريق الدائري الأوسطي، موجهين بزيادة معدلات التنفيذ بتلك المشروعات، وكذا ضرورة أن تفي الشركات المنفذة بإنهاء الأعمال في الوقت المحدد لها وبكفاءة وجودة عالية.

وأكد مسئولو الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة لإزالة أي عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدن الجديدة.

من جانبه استعرض المهندس شريف الشربيني، ما تم تنفيذه بمشرع الطريق الدائري الأوسطي، ومشروع كوبري رقم (2) بطريق الواحات، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستسهم في خفض الكثافات المرورية بالمدينة، وكذا تقليل زمن الرحلة لمستقلي تلك الطرق ورواد المدينة، وستخدم عدة مناطق، وأنه تم التركيز على إنهاء العمل بالأجزاء الضرورية من كوبري رقم (٢) باتجاه الطريق الدائري الأوسطي، وجارٍ استكمال تنفيذ الأجزاء الأخرى من المشروع.​

مشروعات الطرق مدينة 6 أكتوبر كمال بهجات المجتمعات العمرانية عمرو خطاب وزير الإسكان

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