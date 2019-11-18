  • عاجل:"شبورة وبرودة".. تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    وزارة الأوقاف: قافلة دعوية في جنوب سيناء الأربعاء القادم

    11:34 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    وزارة الأوقاف: قافلة دعوية في جنوب سيناء الأربعاء القادم

    وزارة الأوقاف

    القاهرة- (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الأوقاف اطلاق قافلة دعوية كبرى من علماء الوزارة الى قرى ومدن ووديان محافظة جنوب سيناء ، بعد غد الأربعاء ، ولمدة 3 أيام، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية ، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

    وأوضحت الأوقاف أن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة القادمة عن "حماية الشأن العام والمصلحة العامة"، إضافة إلى زيارة مدينة سانت كاترين وجبل التجلي ومنطقة التجلي التي تعتزم وزارة الأوقاف، بالمشاركة مع محافظة جنوب سيناء، إنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس).

    ويرأس القافلة الشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، ويشارك فيها كل من الدكتور أسامة فخري الجندي مدير إدارة المساجد الحكومية وعلماء من مختلف المحافظات.

    وتأتي هذه القافلة في إطار الدور الدعوي والتثقيفي وتعرف الأئمة على التراث الديني والتاريخي والحضاري العريق والضارب بجذوره في أعماق التاريخ الإنساني في مختلف ربوع مصر.

    هذا المحتوى من

    وزارة الأوقاف قافلة دعوية جنوب سيناء محمد مختار جمعة

    الخبر التالى:

    "أبوستيت": الزراعة العضوية تعظم الإنتاجية وتحافظ على صحة المواطن
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان