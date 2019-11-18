منتدى شباب العالم يشارك في فعاليات اليونسكو الـ11 للشباب

القاهرة- (أ ش أ):

شارك منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، في فعاليات منتدى اليونسكو الحادي عشر للشباب الذي يعقد على مدى يومين بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو.

وناقش ممثلو منتدى شباب العالم في جلسة تحت عنوان "مشاركة الشباب من منظور متعدد الأطراف"، مجموعة من المحاور أبرزها تعزيز المشاركة الهادفة للشباب وقوة تأثير الشباب على إحداث تغيير حقيقي حاليا ومستقبلا، كما تم التطرق إلى دور منتدى شباب العالم كمنصة فعالة ومحفل دولي ثري وشاب في إعطاء الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم، تجاه القضايا والمشكلات المعاصرة، والخروج بتوصيات ومبادرات واقعية، وذلك في حضور نخبة من زعماء وقيادات العالم والشخصيات المؤثرة.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى اليونسكو للشباب يقدم منذ عام ١٩٩٩ منصة مبتكرة ومستمرة للشباب لتشجيع التعاون بين صانعي القرارات وممثلي الشباب، لعرض أفكارهم حيث يجتمع الشباب كل عامين بمقر المنظمة في باريس، لمناقشة القضايا المتعلقة بعمل المتظمة الثقافية الدولية.