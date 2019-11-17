"زراعة البرلمان": 7 توصيات للرقابة على المبيدات

كتب- أحمد علي:

أوصّت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بـ7 توصيات لتفعيل الرقابة على المبيدات، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هيبة حول تفعيل دور وزارة الزراعة في الرقابة على المبيدات.

حيث أوصت اللجنة، بدعم جهاز الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة ليمارس دوره بشكل جيد، وتفعيل دور المرشد الزراعي الذي لاغنى عنه في الوقت الحالي، واستحداث وظيفة مطابقة المبيدات للشهادات والمعايير، ودعم شرطة البيئة والمسطحات بعدد كبير من الضباط ليتمكنوا من أداء عملهم، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها، وتغليظ العقوبة على غش المبيدات، وتفعيل الرقابة على المواد الفعالة للمبيدات، حتى لاتدخل بطرق غير شرعية.

وقال النائب محمود هيبة، إن الفلاح يعاني حاليًا من عدم توافر مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات، مشيرًا إلى انتشار المبيدات المغشوشة في الأسواق، ما يؤثر سلبيًا على الإنتاج بالإضافة إلى ضررها بالصحة العامة.



وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بتفعيل دور التعاونيات لتتولى توفير مستلزمات الإنتاح للفلاح، لكي يتفرغ للزراعة والإنتاج فقط، بحسب ما قال.

وقال الحصري: "للأسف، الدولة تخلت عن دورها في تسويق المنتجات الزراعية، وهو أمر غير مقبول، كما أن أكبر شيء يضر بالفلاح حاليًا هو الشكل الحالي للتعاونيات".

وتابع: "زرت عديد من الدول التي لها تجارب جيدة في تفعيل دور التعاونيات، حيث تتولى توفير المستلزمات وكل ما يخص الزراعة، ما يؤدي إلى تفرغ الفلاح للإنتاج فقط، وبالتالي مزيد من النتائج الجيدة"، متابعًا: "حال تفعيل دور التعاونيات سيتغير وضع الفلاح في مصر".

ومن جانبه، قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، هو غياب دور الدولة في توفيرها، في ظل تراجع دور التعاونيات من ناحية أخرى.

وعقب الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة، على طلب الإحاطة، مطالبًا بضرورة دعم البرلمان لهم، لتفعيل الرقابة الجيدة على سوق المبيدات، من خلال إقرار تشريع يمنح الوزارة، آليات الرقابة الصارمة والضبطية القضائية لمراقبي المبيدات، حتى يكون لهم دور فعال، في الرقابة على المبيدات.

وأضاف: "نحن في حاجة ماسة لدعم القطاع بكوادر بشرية، ودعم مادي لمساندتهم في القيام بدورهم".