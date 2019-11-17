وزيرة البيئة تكرم العاملين في مكافحة "السحابة السوداء"

القاهرة- (أ ش أ):

كرّمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، العاملين في منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2019 والمعروفة باسم "السحابة السوداء"، تقديرًا لجهودهم في إدارة المنظومة والحفاظ على النجاح المستمر على مدار السنوات السابقة في ظل التحديات المتتابعة.

وأكدت الوزيرة للعاملين، أن الاهتمام غير المسبوق بقضايا البيئة، في ظل التحول التنموي الذي تشهده مصر، ودعم القيادة السياسية لقضايا البيئة، يضع على عاتقهم مسئولية كبيرة لإدارة منظومة بيئية واعية يكونوا من خلالها حراسًا للبيئة.

وأشارت إلى أن منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام، تم عرض خطتها على مجلس الوزراء، بما تتضمنه من تقسيم للمهام والمسئوليات بين الوزارات والجهات المختلفة، موضحة أنها لاحظت احترافية العاملين بالمنظومة والعمل بتناغم مع أقرانهم مع الجهات الأخرى لتحقيق الهدف المنشود وتحويل المشكلة إلى فرصة اقتصادية.

وأعربت فؤاد عن فخرها بفرق العمل في وزارة البيئة لتحملهم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وقدرتهم على إدارة القضايا البيئية التي تحتاج إلى جهد كبير وخاصة تقليل أحمال التلوث المختلفة في المحافظات.