البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يناقشان عقد دورات للوعاظ في علم الفلك

كتب- محمود مصطفى:

عقدت لجنة التعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر، اجتماعها الشهري اليوم الأحد، في مقر المجمع.

وحضر الاجتماع، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن القصبي مساعد الأمين العام لشؤون البحث العلمي، والدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة غادة محمد عامر وكيل كلية الهندسة، وبعض أساتذة الفلك بكلية العلوم بجامعة الأزهر.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المهمة مثل عقد دورات تخصصية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف على الجوانب المختلفة في علم الفلك، وتدريب الوعاظ والواعظات على برامج الفلك الشرعي في تحديد مواقيت الصلاة، والوقوف على الجوانب الصحيحة له للمساهمة في حل القضايا المعاصرة المرتبطة بعلم الفلك.

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