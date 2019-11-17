أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس لـ48 ساعة

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك اسقرارا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، حتى منتصف الأسبوع، ودرجات الحرارة في المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أنه ما زالت فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية قد تمتد إلى شمال الدلتا، نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، لافتًا إلى أن هذه الكتل لن تسبب تغييرات جوهرية في الأحوال الجوية أو درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة أضاف شاهين أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة خلال فترات النهار، و27 درجة على القاهرة وتتراوح بين 29 و30 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وتابع: "لكن درجات الحرارة ستنخفض خلال فترات الليل لتسجل متوسطها 18 وحتى 19 درجة على أغلب الأنحاء.

وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أنه لا توجد ظواهر جوية مؤثرة في الطرق، بخلاف الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والطرق الزراعية.

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