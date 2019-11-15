أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

وزير الأوقاف يوزع لحوم أضاحي على الفقراء بالمنوفية

05:39 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب - محمود مصطفى:
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مسجد الشهيدين "فؤاد سابقا"، بمدينة قويسنا.

وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة، وزع وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وزير الأوقاف قويسنا مسجد الشهيدين افتتاح مسجد محافظ المنوفية

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| السيسي يتلقى اتصالاً من ميركل.. وانطلاق جلسات مفاوضات سد النهضة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان