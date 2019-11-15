وزير الأوقاف يوزع لحوم أضاحي على الفقراء بالمنوفية

في اليوم العالمي للسكر.. أقلام إنسولين مجانًا لمرضى بورسعيد

بيان حالة الطقس: أمطار خفيفة غدًا.. واضطراب ملاحة

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مسجد الشهيدين "فؤاد سابقا"، بمدينة قويسنا.

وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة، وزع وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.