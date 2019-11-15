وزير الأوقاف يوزع لحوم أضاحي على الفقراء بالمنوفية
05:39 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
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كتب - محمود مصطفى:
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مسجد الشهيدين "فؤاد سابقا"، بمدينة قويسنا.
وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة، وزع وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
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