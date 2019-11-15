انطلاق الماراثون السنوي لمستشفى 57357 بشرم الشيخ اليوم

(مصراوي):

ينطلق الماراثون السنوي لمستشفى سرطان الأطفال 57357، تحت شعار "إجري في الخير"، اليوم الجمعة، بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بشرم الشيخ؛ للمساهمة في التعريف بأهمية الرياضة ودورها في الحفاظ على الصحة، ويُخصَص عائده لصالح مبنى العلاج الخارجي للمستشفى.

قال هشام عبد السلام المسئول الإعلامي للمؤسسة، في تصريح اليوم، إن هذا الماراثون الخيري هو السابع لمؤسسة مستشفى 57357، والأول لها بمدينة السلام شرم الشيخ، وتبدأ فعالياته بسباق للأطفال مرضى السرطان، وأطفال "متحدي الإعاقة" من محافظة جنوب سيناء، يليه العدو لمن هم أقل من 18 عامًا.

وأضاف أن الماراثون تتخلله فقرة إعلامية عن الصحة العامة وفوائد الرياضة، وكذلك فقرة توعية عن السرطان ومسبباته وكيفية الوقاية منه، وأخرى فنية مقدمة من وزارة الثقاقة.

وأشار إلى أن أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357 وصلوا صباح اليوم إلى شرم الشيخ استعدادًا للمارثون، يرافقهم وفد من المؤسسة، موضحًا أن الماراثون يقام تحت رعاية محافظ جنوب سيناء خالد فودة، ووزارات الشباب والرياضة والثقافة والسياحة.​​