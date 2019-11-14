ملتقى تفاعل الثقافات يوصي بإنشاء متحف للفنون الأفريقية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عاطف:

أوصى الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية، في ختام أعماله اليوم الخميس، بإنشاء متحف للفنون الأفريقية بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أوصى الملتقى - الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام بالمجلس الأعلى للثقافة - بالسعى نحو تأسيس الوعي الإفريقي المشترك عبر لفت نظر الحكومات الإفريقية لإدماج نماذج اليونسكو التعليمية في مراحل التعليم المتوسط والعالي الاتجاه نحو آلية الرقمنة كوسيلة لإنشاء قاعدة معلوماتية مشتركة للحفاظ على التراث المادي واللامادي الأفريقي والحفاظ على الحقوق الملكية للأفارقة، تأسيس منصة للأنشطة الثقافية والفنية الأفريقية بالتعاون مع الإتحاد الأفريقى، والمفوضية الثقافية فيه.

ونادى الملتقى بدعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني الإفريقي، مع التوصية بإنشاء كيان لاتحاد التشكيليين المصرى الأفريقى، كما دعا إلى ترجمة أهم الكتب الصادرة عن الفنون الأفريقية، وتقديم مزيد من المنح الدراسية فى مجالات الفنون البصرية لأبناء القارة الأفريقية، وتقديم مزيد من الدعم لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ودعا كذلك إلى ضرورة العمل على دعم مؤسسات الاتحاد الأفريقى وتعميق الولاء له لتوحيد السياسات الأفريقية فى السياسة الدولية وصولاً لدعم الهوية الأفريقية؛ بما يخلق وحدة للصوت الأفريقي، ودعم وتشجيع تدوين التراث الشفوى الأفريقى من مصادره الأصلية.

وأكد الملتقى ضرورة العمل على دعم التبادل الثقافي والمعرفي بين الأدباء والمفكرين الأفارقة؛ تعميقًا للصلات ودعما للمصالح المشتركة، والاهتمام بالمكون النسوى فى المفردات الثقافية الأفريقية ودعم التوجهات البحثية فيها.

كما أوصي بعقد مؤتمر حول أدب المرأة فى أفريقيا وعلاقتها بالأوضاع السياسية فى بلدان القارة المختلفة، ودعوة الاتحاد الأفريقى للاهتمام ببلورة اتفاقات قارية لحماية حقوق مؤلفي الكتب الألكترونية، والاهتمام بتمويل دراسة الصناعات الثقافية، لتكون مصدرًا من مصادر النمو الاقتصادي من خلال المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى، دعم التعاون الثقافى العربى الأفريقى عبر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.