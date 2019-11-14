بن زايد للسيسي: أمن مصر من أمن الإمارات.. ودعم الأشقاء من ثوابتنا

أبوظبي - وام:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس.

تناولت جلسة المباحثات تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر بشأنها فضلا عن الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد بن زايد في بداية المباحثات ــ التي جرت في قصر الوطن ــ بالرئيس السيسي في بلده الثاني، وعبر عن سعادته بتجدد اللقاء معه، ونقل إلى الرئيس تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته للشعب المصري الشقيق دوام التقدم والاستقرار.

وقال بن زايد، إن "العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية وتقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك"، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان ظل يكن لمصر حبا كبيرا وتقديرا خاصا حيث كان يعدها قلب العالم العربي وركيزة أساسية لأمنه.

وأضاف أن السنوات الماضية أثبتت متانة العلاقات الإماراتية - المصرية وخصوصيتها وما تستند إليه من إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية، حيث وقف البلدان معا بإخلاص وقوة ضد المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومستقبل دولها.

ونوه ولي عهد أبو ظبي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقات الإمارات ومصر خلال الفترة الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري بين البلدين، والزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة، مشيرا إلى الحرص المشترك على المضي قدما نحو مزيد من التطوير والدعم لهذه العلاقات خلال الفترة القادمة، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

ووجه بن زايد الشكر إلى الرئيس السيسي على حرصه الكبير واهتمامه الشخصي بتعزيز العلاقات الإماراتية - المصرية، ودفعها إلى الأمام، مؤكدا أن دولة الإمارات لديها توجها استراتيجيا لإيجاد أفضل علاقات مع مصر الشقيقة في كل المجالات.

وأكد أن العلاقات الإماراتية - المصرية كانت دائما متميزة في كل مراحلها، ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الشعبي كذلك، لأن الشعبين، الإماراتي والمصري، يرتبطان بوشائج قوية من المحبة والاحترام المتبادل والإخوة، وهو ما يدعم علاقاتنا في المجالات الأخرى.

وقال إن "مصر دولة عربية رئيسية وركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.. ونعد أمن مصر من أمن الإمارات وتقدمها وتطورها واستقرارها يمثل مصلحة للإمارات وكل العرب".

وأكد أن دعم الأشقاء هو أحد الثوابت الرئيسية في السياسية الإماراتية منذ عهد الشيخ زايد، وأن دولة الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب القضايا العربية العادلة، ومع كل ما يحقق مصالح الشعوب العربية في الحاضر والمستقبل.

وعبر عن ثقته في أن زيارة الرئيس السيسي للدولة ستشكل دفعة قوية للعلاقات الإماراتية - المصرية على المستويات كافة.