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    بدء جلسة مباحثات بين السيسي و"بن زايد"

    11:49 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
    بدء جلسة مباحثات بين السيسي و"بن زايد"

    الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

    كتب - محمد سامي:

    بدأت قبل قليل، جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

    وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، اليوم الخميس في قصر الوطن في أبو ظبي، وذلك خلال زيارة رسمية بدأها الرئيس السيسي أمس، وتستغرق يومين.

    ومنح الشيخ محمد بن زايد، "وسام زايد" للرئيس السيسي.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن منح الرئيس السيسي "وسام زايد" يأتي تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

    السيسي محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي القوات المسلحة

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