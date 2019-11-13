الإفتاء تدعو المواطنين لـ"التكبير" بعد حريق إيتاي البارود

كتب -محمود مصطفى:

دعت دار الإفتاء المصرية، المواطنين، إلى "التكبير" والدعاء؛ بعد ساعات من اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي لدار الإفتاء عبر "فيسبوك" اليوم، تغريدة قال فيها: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه"، مضيفة: "اللهم الطف بعبادك يا لطيف".

كانت وزارة الصحة أعلنت مصرع 6 أشخاص، وإصابة 15 أخرين، جراء الحادث.

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