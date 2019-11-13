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    وكيل نقل البرلمان: التوجه نحو الموانئ الخضراء يؤكد الرغبة في الحفاظ على البيئة

    02:34 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    وكيل نقل البرلمان: التوجه نحو الموانئ الخضراء يؤكد الرغبة في الحفاظ على البيئة

    النائب محمد عبد الله زين الدين

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن توجه مصر نحو إنشاء موانئ خضراء قليلة التأثير السلبي على البيئة وتراعي كافة الاعتبارات البيئية في كل مراحل الإنشاء والتشغيل، يؤكد صدق الإرادة المصرية على مستوى احترام البيئة والحفاظ عليها، ويساهم في تحسين درجة الأداء البيئي ويقلل من المشكلات التي تنجم عنها في نفس الوقت، إضافة إلى أنه يعد نموذجا للتنمية المستدامة للموانئ و تعود فوائده بالنفع الاقتصادي على الدولة والمجتمع.

    وأوضح زين الدين أن الدولة تسعى لتصبح مركزا للتجارة العالمية، وأن إنشاء أول ميناء أخضر في القارة يضع مصرعلى خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة، لأن كل تحسن وتطور يحدث داخل نظام الموانئ وتطوير النظم البيئية يغير صورة مصر أمام العالم ،ويجلب المزيد من الاستثمارات تحقيقا لإنجازات أخرى.

    وأضاف أن هناك توجه عام لمصر نحو وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.​

    محمد عبد الله زين الدين الموانئ الخضراء البيئة

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