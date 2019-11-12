بيان حالة الطقس: أمطار بـ 3 مناطق.. وشبورة كثيفة الأربعاء

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 32

شبين الكوم 20 32

طنطا 20 31

دمنهور 21 31

الإسكندرية 21 30

بلطيم 20 30

مطروح 15 30

السلوم 15 31

سيوة 15 32

بورسعيد 2 2 28

دمياط 21 28

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 28

رفح 15 28

رأس سدر 21 31

نخل 17 29

نويبع 24 30

طابا 19 29

كاترين 14 25

الطور 22 31

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 31

الفيوم 19 32

بنى سويف 19 33

المنيا 18 33

أسيوط 15 33

سوهاج 16 33

قنا 17 34

الأقصر 19 34

أسوان 20 34

أبوسمبل 18 33

الوادي الجديد 19 33

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 27