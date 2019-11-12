تبدأ غدا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ3 أيام ممطرة (الذروة الخميس)

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مضيفًا: "هذه الموجة أقل من الماضية".

وأوضح شاهين، لمصراوي، أن الموجة تشهد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة غدًا الأربعاء، على السواحل الغربية، وأحيانًا غزيرة قد تمتد لمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد ستمتد يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصحت الهيئة، في بيان رسمي، المواطنين بالقيادة الهادئة على الطرق، خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.​