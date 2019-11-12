بالأرقام.. طفرة في حجم الصادرات الزراعية 2019 (مستند)

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، إلى أكثر من 4 ملايين و900 ألف طن حتى الآن، خلال الفترة من أول يناير حتى 6 نوفمبر الجاري، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية 4 ملايين و895 ألف طن، مقابل 4 ملايين و722 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، بفارق نصف مليون طن.

وأوضح التقرير، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و760 ألف طن، لتحتل المركز الأول في حين بلغ إجمالي صادرات مصر من البطاطس 687 ألف طن، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية تلاها في المركز الثالث صادرات البصل المصري بإجمالي 524 ألف طن ليصل إجمالي صادرات مصر من الموالح والبطاطس والبصل إلى 2 مليون و695 ألفًا و700 طن.

واحتلت صادرات مصر من العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113378 طن عنب، تلتها صادرات الرمان في المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 95819 طنًا من الرمان، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي 29 ألفا و861 طنًا، تلاها في المركز السابع صادرات المانجو بإجمالي 27 الف 188 طنًا.

ووفقًا للتقرير، احتلت الفراولة المركز الثامن في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 19 ألفًا و585 طنًا، تلاها في المركز التاسع صادرات الفاصوليا بإجمالي 13 ألفًا و917 طنًا، بينما احتلت الجوافة المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8067 طنًا، تلاها في المركز الحادي عشر صادرات الخيار بإجمالي 7101 طن ثم صادرات الفلفل بإجمالي كمية بلغت 5741 طنًا، تلتها صادرات الباذنجان بإجمالي كمية 2104 أطنان.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن محاصيل البصل والخضروات تضاعفت كميتها.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن الموالح والبطاطس والبصل يمثلون 53% من حجم صادرات مصر الزراعية، لافتًا إلى أن الطفرة في الكمية المزروعة ترجع إلى تطبيق الاشتراطات الجديدة التي وضعها الحجر الزراعي للحد من عمليات حظر المحاصيل.



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