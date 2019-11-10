وزيرة الثقافة: استضافة اجتماع رؤساء مكاتب حق المؤلف يؤكد دور مصر الريادي

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن استضافة مصر للاجتماع الإقليمي الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف يأتي تأكيداً لدور مصر الريادي وانطلاقاً من مكانتها الحضارية إقليمياً وعالمياً.

وأوضحت عبدالدايم - في بيان لها اليوم الأحد - أن الاجتماع الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو )، يهدف إلى القيام بدور ريادي لوضع قواعد نظام دولي متوازن وفعال للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وأشارت إلى أن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما تشمله من ابتكارات تتعلق بالاختراعات العلمية والمصنفات الأدبية والفنية والتصميمات وغيرها من المجالات يعد أحد أهم وسائل التشجيع على الإبداع بمختلف صوره، لافتة إلى أن منظمة (الويبو) إحدى منظمات الأمم المتحدة وتنص إجراءات عملها على التعاون مع الدول الأعضاء بها والمؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاع ريادة الأعمال في كل أنحاء العالم للمشاركة فى تحقيق فوائد نظام الملكية الفكرية الدولي بما ينعكس إيجابا على المجتمعات.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها أحدث التقنيات والحالة الراهنة من منظور وطني، إمكانات الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم العربي، التحديات والفرص، العناصر الأساسية للنجاح في مجال صناعة الموسيقي، العناصر الأساسية للنجاح في مجال الصناعات السمعية والبصرية وفي مجال الطباعة والنشر إلى جانب مناقشة خطة عمل لتحسين نظم حق المؤلف في الدول العربية.

وقد رأس الوفد المصري الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ووفد (الويبو) سيلفي فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لقطاع المؤلف والصناعات الإبداعية.

يشار إلى أن منظمة الويبو هي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية وتضم فى عضويتها 192 دولة، تأسست عام 1967 وتعمل على مساعدة الحكومات والأفراد على استخدام الملكية الفكرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وإرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص بغرض التصدي للتحديات العالمية وإنشاء بنية تحتية عالمية للملكية الفكرية وتعظيم احترامها.​