"سياحة النواب" تشيد بنجاح "الطيران" في إنقاذ الطائرة الأوكرانية بشرم الشيخ

كتب- أحمد علي:

وجه النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب التحية والتقدير لوزارة الطيران المدني وقدرة وكفاءة واحترافية العاملين بهذا القطاع الواعد في مواجهة الأزمات والحرائق والكوارث. بحسب بيان صحفي.

وأشاد باحترافية سلطات مطار شرم الشيخ في التعامل مع حريق نشب بإحدى إطارات طائرة أوكرانية بعدما تعرضت طائرة تابعة لشركة "اسكاي اب" الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدى إطاراتها، وذلك بعد تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وقال صدقي، في بيان: احترافية سلطات مطار شرم الشيخ أنقذت هذه الطائرة من كارثة مروعة، موجها تحية قلبية لجميع العاملين في قطاع الطيران المدني، ومطالبا الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني تكريم العاملين بسلطات مطار شرم الشيخ ورجال الحماية المدنية وطاقم الطوارئ بالمطار بعد نجاحهم في إنقاذ هذه الطائرة وإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة.

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