الصحة: تحليل 85 ألف عينة للكشف عن السرطان سنويا

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن قيام المعامل المركزية بالوزارة بتحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات المختلفة سنويا.

وأضاف "عيد" في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول للمعامل المركزية بعنوان "صحة الواحدة لعام 2019" أن المعامل المركزية لها قدرة في الكشف عن البكتيريا المسببة للالتهاب السحائي وتحديد العلاج المناسب لها خلال 24 ساعة بدلا من 72 ساعة.

وأوضح أن الوزارة لديها هدف قومي يتمثل في تعزيز خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية للمجتمع والمصريين في القطاع الصحي أو في توفير التحاليل بأسعار رمزية باعتبارها مؤسسة غير قابلة للربح تدعمها الدولة.

وتابع الدكتور علاء عيد أن الأمن القومي الصحي أحد أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن المعامل تقوم بتحليل كافة المواد المتعلقة بالغذاء، وكذلك الدواء والماء وهم ثلاثية قومية لابد وان تضمن جميع محتوياتها بنسبة 100% وتابع: يتم تحليل عينات الماء والغذاء ومراقبتهم على مدار الساعة لافتا إلى أن الوزارة تمتلك 7 معامل مركزية إقليمية بالإضافة إلى 30 معملا مشتركا بالجمهورية.

وكشفت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، عن قيام المعامل بالتطبيق العملي لرؤية الدولة في الكشف عن الأمراض الوبائية والمعدية ووصف العلاج اللازم لها لضمان خلو المجتمع من المشاكل الصحية التي تنعكس على الإنتاج والقدرة على البناء.

وقالت "الجندي" إن أهداف المعامل تتوافق شكلا ومضمونا مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت الدكتورة أمل نجيب مدير إدارة الفيروسات بالمعامل المركزية وسكرتير عام المؤتمر أنه تم تطوير المعامل المركزية وتجهيزها بأحدث الأجهزة العالمية في ظل اعتمادها دوليا، مضيفة أن المعامل تخضع لشبكة ربط إلكتروني عالية الجودة، فيما بينها خاصة المعامل الإقليمية لافتة إلي أن جميع التحاليل خاصة المتعلقة بالمياة والغذاء معتمدة، وأن المعامل المركزية لها دور فى مواجهة الأوبئة من خلال الكشف السريع بما تمتلكة من امكانات رفيعة المستوى.

وتابعت الدكتورة أمل نجيب، أن المعامل تمتلك أجهزة وكواشف عالية الجودة للكشف عن المخدرات بكافة أنواعها وبأرخص الأسعار خلال مدة أقصاها 3 أيام، كما تمتلك كوادر فنية قادرة على الترصد الوبائي للأمراض المختلفة إلى جانب وحدة معتمدة من مجلس الخليج العربي لإجراء تحاليل منح رخص السفر للخارج.