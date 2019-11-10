"قومي المرأة" ينظم ورشة عن دور الإعلام في مناهضة العنف ضد السيدات

كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل للإعلاميين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وتستهدف عدداً من الصحفيات ومعدي برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، بعنوان "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة".

وأعربت الدكتورة هبه الشاهد أستاذة الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية عن سعادتها بالنقاش المثمر مع بعض الكوادر المهمة التي تلعب دورا هاما وفعالا في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وناقشت بعض الأدوات التي يمكن استخدامها لتغيير القالب السلبي التي تقع فيه المعنفة، مؤكدة أن هذا يتطلب تغيير منظومه كاملة تشمل المدرسة، المجتمع، مكان العمل، الأسرة، وأخيرا وسائل الإعلام المسئولة عن طرح مثل هذه الأمثلة والتجارب لرفع الوعي وتقديم أمثله لمكافحة أوجه العنف المختلفة ضد المرأة.

وتحدث المستشار أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس عن حماية المرأة في الدستور المصرى وكذا التشريعات المصرية التى تحمى المرأة من كل أشكال العنف كما تطرق إلى جريمة ختان الإناث والتعديلات التشريعية التى طرأت عليها وكيفية محاربتها وكذلك الزواج المبكر وأهمية التوعية بمخاطره وأهمية الإبلاغ وتشجيع ضحايا العنف على الإبلاغ عن تلك الجرائم.

واختتمت فعاليات الورشة التدريبية بتسليم شهادات تقدير للإعلاميين لمشاركتهم المثمرة في ورشة العمل.