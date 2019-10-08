رئيس النواب عن أداء الحكومة: "رغم الانتقادات.. الصورة ليست قاتمة"

كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الانتقادات الموجهة من أعضاء المجلس للحكومة، بشأن المشاكل التي نعاني منها، لا تعني أن الصورة قاتمة.

جاء ذلك في ختام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبدالعال: "هناك إنجازات كثيرة جدا خاصة أننا انتقلنا من مرحلة اللا دولة إلى الدولة الحديثة؛ طبقًا للمواصفات العالمية، ببنية أساسية لم نشهدها منذ سنوات كثيرة، ولم يسبق لها مثيل".

وتابع: "لدينا فائض حالي في مصر من الكهرباء، وهذا إنجاز عظيم بخلاف الماضي، وأيضا السلع متوفرة من بمختلف أنحاء الجمهورية وشبكة طرق ننافس بها العالم وموانئ، ومرفق الصحة الذي يبني من جديد".

ولفت "عبدالعال" إلى أنه "لأول مرة نضع أيدينا على كثير من الأمراض من فيرس سي والقضاء عليه"، مؤكدًا أن الدولة تعافت وتسير على الطريق الصحيح، وفي ظل الإمكانيات يتم تلبية المطالب، موجهًا حديثه للنواب: "أعطوا الأمل للأجيال القادمة".